「如約順德」27日上線 廣州交通更便利

廣州市「如約順德」 27日正式上線，首批8條如約巴士線路開通運行。市民可以通過下載「如約行」App或關注「廣州如約巴士」「如約行」微信訂閱號進行線上購票，還可以根據出行情況發起線路需求。

目前廣州居住在佛山的人口超過120萬，今後市民從順德乘坐如約巴士即可直達廣州西塱、廣州南站、番禺市橋等地，享受一人一座、專線直達的定制出行體驗。廣州二汽公司表示，如約順德將以順德北部片區（北滘、陳村、樂從）作爲切入點，加強順德北部片區與廣珠城軌、廣州地鐵的無縫連接。

5月27日至6月9日期間，購票1張及以上如約順德的車票還可享受6折優惠。從廣州南站到北滘只需5.4元（人民幣，下同），從芳村到北滘只需8.4元，從市橋到碧桂花城只需8.4元，從千燈湖到北滘只需7.8元。

如約順德並不是如約行促進廣佛互通便利的首次嘗試。早在去年10月，如約南海的線路就已經開通，南海成爲了如約行邁出廣州的第一站，目前如約南海平均上座率爲60%-70%，爲經常往返于廣州和南海的「廣佛候鳥」提供個性化的出行服務，受到了南海市民的歡迎。

目前如約行已有「如約巴士」「如約城際巴士」「如約水巴」「如約旅遊」「如約羊城通」「如約商務」等多功能板塊。截至今年5月，如約行註冊人數已經達到35萬，開通線路555條。今後如約行將繼續向珠三角地區覆蓋。

(旺報)