陸將打造京津冀、長三角、珠三角三個世界級機場群

大陸民航局局長馮正霖日前在2017中國民航發展論壇上表示，大陸將打造京津冀、長三角、珠三角三個世界級機場群。面對民航快速發展的實際需求，大陸的機場不但興建的速度快，也將越來越有效率，未來更將形成全球最繁忙的空中交通網。

大陸民航局表示，京津冀、長三角、珠三角地區已經初步形成三大機場群的形態。2016年，三大地區機場旅客吞吐總量達4.73億人次，占大陸的46.5%，貨郵吞吐量更占大陸74.7%。未來要打造的機場群，不只是區域內多個機場的簡單集合，更要有合理的分工。既要有大型國際航空樞紐、也要有中型樞紐、區域樞紐、小型運輸機場和公務級機場等不同規模的機場。

依據大陸民航局發布的《中國民用航空發展十三五規畫》，預計2020年前，各地再續建74座新機場，屆時大陸境內機場總數將突破500座，通用航空器超過5000架、飛行員數量達到7000人，每年旅客運輸量也將達到7.2億人次。民航業和旅遊業都將大發燒。

就以北京新機場為例，在2015年9月動工後，各環節都全力趕工，預估2019年9月完工營運後，年客流吞吐量將持續增加到1億人次，成為全球數一數二的超級機場。完工後的北京新機場，高峰期平均起降一架次只需49秒。

空中巴士中國公司總裁陳菊明指出，機場群、城市群在世界上有很多成功的範例，隨著大陸經濟迅速發展，勢必會有更多的機場群出現。德國媒體也指出，一座機場在大陸的平均建設時間只有2到3年，比德國機場快很多。中國社科院城市發展問題專家盛廣耀表示，在德國進行工程必須協調多方利益，在大陸因大型建設都是統一策畫，因此效率更高。

(旺報)