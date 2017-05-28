圖輯》小英為民進黨龍舟隊加油 遇鬧場

「水岸台北2017端午嘉年華」28日在大佳河濱公園熱鬧登場，227支龍舟隊伍齊聚大佳河濱公園大直橋下水道競賽奪標。（郭吉銓攝）

圖為民進黨龍舟隊奪得預賽第二名成績順利晉級。(郭吉銓攝）

圖為蔡向晉級的民進黨龍舟隊微笑揮手。(郭吉銓攝）

蔡在司令台上觀賞比賽約1小時後，到民進黨選手的休息區合影留念，並高喊「民進黨加油！」後離去。(郭吉銓攝）

「水岸台北2017端午嘉年華」28日在大佳河濱公園熱鬧登場，227支龍舟隊伍齊聚大佳河濱公園大直橋下水道競賽奪標，適逢端午連假，許多民眾帶著家人前來觀看比賽，今年總獎金300萬元，高額獎金吸引227隊隊伍報名，總參賽人數超過5700人。(郭吉銓攝）

「水岸台北2017端午嘉年華」28日在大佳河濱公園熱鬧登場，227支龍舟隊伍齊聚大佳河濱公園大直橋下水道競賽奪標。（郭吉銓攝）

圖為民眾在水道旁專心觀看龍舟比賽。(郭吉銓攝）

時代力量28日至大佳河濱公園，參加「2017台北市國際 龍舟錦標賽」，時代力量立委黃國昌擔任奪旗手，成功完賽。(郭吉銓攝）

時代力量立委黃國昌擔任奪旗手 ，成功完賽。(郭吉銓攝）

今年總獎金300萬元，高額獎金吸引227隊隊伍報名，總參賽人數超過5700人。(郭吉銓攝）

近年不斷有女性參加各類運動競賽，代表民眾健身與健康意識抬頭，龍舟賽更成為全民運動。(郭吉銓攝）

「水岸台北2017端午嘉年華」28日在大佳河濱公園熱鬧登場，227支龍舟隊伍齊聚大佳河濱公園大直橋下水道競賽奪標，適逢端午連假，許多民眾帶著家人前來觀看比賽，今年總獎金300萬元，高額獎金吸引227隊隊伍報名，總參賽人數超過5700人

蔡英文總統今天出席台北國際龍舟錦標賽，為民進黨龍舟隊加油，卻遇到有人來鬧場，原來是國道收費員自救會無預警出現在後台高舉布條標語抗議，要求蔡英文兌現承諾，但隨即遭現場優勢警力驅離，而小英不減興致前往民進黨選手的休息區合影留念，並高喊「民進黨加油！」後才離去。

時代力量立委黃國昌今天也參加「2017台北市國際 龍舟錦標賽」，擔任奪旗手，並成功完賽，而黃國昌奪標後，還拿出布條響應同婚釋憲，旗上寫著「拒絕歧視專法 修民法爭平權」。

(中時)