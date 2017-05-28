美國密西西比州發生槍擊 8人死亡

美國密西西比州發生槍擊案，一名槍手殺害8人後被警方制伏，8名死者中其中包括一名警長的副手。

密西西比州調查局發言人華倫‧史特萊恩（Warren Strain）表示，槍殺事件發生於週六晚上在林肯郡三個獨立家庭。其中兩戶人家位於布魯克海文（Brookhaven），一個位於布加勒斯特（Bogo Chitto）。這些地方都屬農村，距離密州首府傑克森市(City of Jackson)以南約109公里。

目前調查人員在三個地點收集證據，至於殺人動機仍不清楚。

(中時電子報)