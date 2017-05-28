下福盟盜圖 兄弟相吻硬扯成同性戀

下一代幸福聯盟召開的記者會上，出現了2名男童接吻照片，但這張圖卻是盜用他人的圖片，照片中的男童其實是兄弟。(照片經馬賽克處理/本報資料照片)

下一代幸福聯盟在宣布將發起「婚姻家庭、全民決定」公投的記者會上，出現了2名男童接吻照片，底下還寫到「各位親愛的家長們：您能接受同志教育進入校園嗎？」，不過這兩名男童其實是兄弟，兩位男童的媽媽也在今天發出聲明，要外界不要任意揣測，更請不要盜用照片。

照片遭到盜用的男童母親在臉書上寫到，那張照片雖是她的，但沒加註過底下的文字，這張『被加工過』的照片讓她很驚訝！原本在部落格分享育兒點滴、美食，不想參與其他議題，更何況這有點干涉到政治了。

她也表示種種法律問題、政治議題，都不是我們分享照片的初衷，不管照片的美醜、角度、意識形態，請不要任意揣測，更請不要盜用照片。最後也聲明他們不認識任何聯盟，也不會參與任何議題，沒有政治色彩。在此呼籲各界媒體，若5/25 立法院新聞稿有這張照片，請主動下架照片。

而據鏡週刊報導，下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩對此回應，記者會出現這張照片他並不知情，日後將注意，也希望向男童媽媽說明致歉。

(中時電子報)