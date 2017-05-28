網瘋猜她霸凌盧學叡 卓文萱怒了！

網猜霸凌盧學叡的「公主系女歌手」是卓文萱。（圖／中時資料照）

盧學叡發文澄清，卓文萱也火大回應。（圖／取自臉書）

藝人盧學叡日前在《麻辣天后傳》分享一段過去被圈內人捅刀的經驗，沒想到網友依他所描述的狀況分析，紛紛猜霸凌他的人是歌手卓文萱，但已被盧學叡否認，他特地發文強調「不是卓文萱！」而女方得知後，也氣憤地在臉書回應「傻眼又無言！也覺得生氣！」

盧學叡在節目中透露有次跑校園時，在後台被一位「公主系女歌手」要求讓座，對方不僅態度不好嗆「你不知道是誰大牌還是誰小牌嗎？不會讓位阿？」事後還到處說他壞話，之後盧學叡更接到要和她合作公益單曲，女生卻刻意避開一起錄音，讓盧學叡很無奈。

而網友根據盧學叡說的「曾合唱同一句公益歌詞」，便指出卓文萱曾在「921大地震」十周年的公益歌曲《讓愛轉動地球》中，和盧學叡一起唱「你不必擁有地球就可以擁有我」，瘋猜盧所說的霸凌者就是卓文萱。

見網友討論熱烈，盧學叡稍早已在臉書發澄清，並連說3次「不是卓文萱！」對於造成對方困擾感到很抱歉，表示那首歌錄音時，兩人各自都唱了很多段，所以他們也不清楚最後是分配跟誰唱的，希望大家別再捕風捉影。

而卓文萱得知此事後，也在臉書表達無奈心情，「真心的覺得，網路殺手好可怕！躲在電腦和手機背後，利用文字語言暴力傷害人，沒查證就下定論，編造故事的人，真的好可惡！」認為若真有懷疑，應直接問當事人，但她卻連被問的機會都沒有，最後也感謝盧學叡幫忙澄清一切，「我們都不要當網路殺手，好嗎？因為你/妳不知道，受害人承受了多大的壓力！後果是無法想像的！共勉之…。」

(中時電子報)