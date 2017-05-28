破解病危傳聞 網傳江澤民親訪上海科大

大陸網傳前國家主席江澤民與夫人，親自前往上海科大訪問。（圖/新浪微博）

據香港01新聞網報導，先前曾再次被傳聞病危消息的大陸前國家主席江澤民，今在微博上有網友爆料，指稱江澤民在隨扈攙扶下，親自訪問上海科技大學。根據網上照片顯示，不僅有工作人員跟隨、亦有攝影機隨行拍攝，而江本人的身體狀態，從行動上似乎也不如外界所猜測的差。實際上，現任上海科技大學校長江綿恆，就是江澤民的長子，在短暫的訪問結束後，眼尖的媒體發現，江澤民與夫人王冶坪更親切地與該校學生合影，似乎有意藉此粉碎外界對他健康的諸多揣測。

現年已高齡90歲的江澤民，江蘇省揚州人，畢業於上海交通大學，於1946年加入中國共產黨。在鄧小平主政、並推行經濟特區政策後，1985年由屆滿任期的上海市長汪道涵推薦，接掌上海市政。入主上海的江澤民，開始了一系列基礎建設、交通和吸引外資的改善，奠定上海市和後來浦東新區的基礎。1989年學運後，在中共元老陳雲、李先念、楊尚昆等人支持下，在中國共產黨第十三屆中央委員會第四次全體會議被選為鄧小平的接班人，成為新一代中國領導人，直到2002年中共十六大，將中央總書記一職交棒給胡錦濤為止。

與上海科大學生合影的大陸前國家主席江澤民。（圖/新浪微博）

在工作人員圍繞下，親自拜訪上海科技大學的江澤民。（圖/新浪微博）

退休後的江，也隨著網路的流行，成為當今大陸網路社群次文化中的名人之一，而他本人的動向與健康狀態，更是中外媒體高度關注的焦點之一。江澤民與夫人王冶坪結縭多年，育有兩子：長子江綿恆，現為上海科技大學校長；次子江綿康，現為上海城市發展信息研究中心主任。

(中時電子報)