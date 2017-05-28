破解病危傳聞 網傳江澤民親訪上海科大
據香港01新聞網報導，先前曾再次被傳聞病危消息的大陸前國家主席江澤民，今在微博上有網友爆料，指稱江澤民在隨扈攙扶下，親自訪問上海科技大學。根據網上照片顯示，不僅有工作人員跟隨、亦有攝影機隨行拍攝，而江本人的身體狀態，從行動上似乎也不如外界所猜測的差。實際上，現任上海科技大學校長江綿恆，就是江澤民的長子，在短暫的訪問結束後，眼尖的媒體發現，江澤民與夫人王冶坪更親切地與該校學生合影，似乎有意藉此粉碎外界對他健康的諸多揣測。
現年已高齡90歲的江澤民，江蘇省揚州人，畢業於上海交通大學，於1946年加入中國共產黨。在鄧小平主政、並推行經濟特區政策後，1985年由屆滿任期的上海市長汪道涵推薦，接掌上海市政。入主上海的江澤民，開始了一系列基礎建設、交通和吸引外資的改善，奠定上海市和後來浦東新區的基礎。1989年學運後，在中共元老陳雲、李先念、楊尚昆等人支持下，在中國共產黨第十三屆中央委員會第四次全體會議被選為鄧小平的接班人，成為新一代中國領導人，直到2002年中共十六大，將中央總書記一職交棒給胡錦濤為止。
退休後的江，也隨著網路的流行，成為當今大陸網路社群次文化中的名人之一，而他本人的動向與健康狀態，更是中外媒體高度關注的焦點之一。江澤民與夫人王冶坪結縭多年，育有兩子：長子江綿恆，現為上海科技大學校長；次子江綿康，現為上海城市發展信息研究中心主任。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。