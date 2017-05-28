總統府音樂會外抗議連連　屏東警將依法偵辦

總統府音樂會外抗議連連，甚至數度爆發警民衝突。（謝佳潾攝）

總統府音樂會外抗議連連，甚至數度爆發警民衝突。（謝佳潾攝）

2017總統府音樂會今天在屏東演藝廳登場，不料場內音樂動容場外卻叫囂聲四起，反年金改革等團體近600人齊聚遊街抗議，途中還數度與警發生衝突，今晚屏東警方發出聲明，指出抗議團體並未申准路權、也未依警方協調規畫的意見表達區進行訴求，將依據事證針對滋事人士依法辦理。

警方表示，「反對年金改革團體」成員未經申准，至總統府音樂會屏東演藝廳進行集會遊行，手持旗幟、呼口號表達訴求，活動過程中，群眾未依警方協調規劃之意見表達區進行訴求，率性引領群眾占據道路，阻塞交通，與維持秩序之警方發生衝突，屏東警分局分局長曹儒林分別於15時0分及15時15分在演藝廳前廣場向陳抗群衆，舉牌警告。

16時10分時，警方又在演藝廳前向董姓陳抗民眾舉牌警告，其中15時10分，海巡之友會胡姓總幹事及屏東縣退伍軍人協會黃姓男子等人因代保管車鑰匙與員警發生推擠，15時20分演藝廳前馬路上宣傳車旁有民眾燃放不明物品產生紫色煙霧，幸經警方立即制止，未發生事故。

警方強調，在尊重民眾言論表達自由的同時，也需考量維護警衞對象、外賓及音樂會之安全，因此必須採取安全維護作為，對於部分抗議人士違法脫序行為，將依據事證，依法辦理。

(中時)