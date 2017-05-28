朝日新聞：金正男馬國遇害前曾接觸美諜
北韓金正男遇害至今超過3個月，事件也逐漸被人淡忘。不過日本《朝日新聞》昨日引述消息表示，這位北韓領導人金正恩的同父異母兄長在遇害前4天，曾與1名美國情報人員見面，並交付一些重要資料。
報導指出，馬來西亞當局認為北韓秘密員警得知此事後，才決定殺金正男滅口。金正男遇害後，曾有消息指金正恩親自下令殺人，是因為擔心美國藉金正男策動政變而推翻其政權。
《朝日新聞》取得的閉路電視影像顯示，金正男2月9日曾在蘭卡威1家酒店的電梯內與1名中年韓裔美國男性情報人員接觸。這名美國男子之前曾多次接觸金正男，當天他也在金正男房內待了約2小時。
(中時電子報)
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