最昂貴的勞力士 越南末代保大帝金錶拍出1.5億
據美國商業內幕網（Business Insider）報導，知名鐘錶品牌勞力士（Rolex），於不久前拍賣會場上，以500萬美元（約1.5億台幣）的價格售出一隻具有特別歷史價值的稀有金錶，其所有人就是越南阮朝末代皇帝保大帝（Bao Dai）。這款型號為6062的金錶，是一隻擁有金質的外殼與錶帶、黑色錶面，並鑲有5顆鑽石的稀有名表。根據拍賣公司Phillips調查顯示，保大帝是在1954年訪問瑞士日內瓦時購買該錶，並一直帶在身邊、伴隨著他度過後半人生。
出生於越南順化（Hue）、名諱為阮福永瑞（Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy）的保大帝，是越南阮朝第12任君主啟定帝（Vua Khải Định）的獨子。在父親被法國扶植為皇帝後，阮福永瑞也於9歲被冊封為太子，並前往法國巴黎政治學院接受教育。但3年後，父親驟逝、返回越南的他登基繼位、改年號為「保大」，但直到保大帝19歲那年，才得以返回國內親政。年輕的皇帝有意改革，卻屢遭法國阻擋，但太平洋戰爭爆發後，獲得日本支持，於1945年6月宣佈獨立、成立越南帝國。但不久後帝國也隨著日本投降而宣告破滅，同年8月於順化皇宮選擇退位，將玉璽和寶劍交給胡志明領導的越盟，卸下皇帝身份成為平民。
但隨著南北兩派勢力逐漸產生矛盾，在法國遊說下，保大帝返回越南、出任以西貢（Saigon）為首都的越南國國家元首，和胡志明的共黨政權形成南北對立。越南也在1954年正式分為南北兩個國家，保大帝任命民族主義者吳廷琰擔任總理，卻在隔年被吳以公投方式罷黜、被迫流亡法國巴黎，最終在此終老一生。一生波折的保大帝，在情感上卻相當豐富，除了元配南芳皇后阮有氏蘭外，還有流亡法國後娶的第二任妻子、法國人莫尼克·博多（Monique Marie Eugene Baudot），以及著名情婦之一黃小蘭（Jenny Woong），讓這位末代皇帝的生活讓外界增添更多想像。
(中時電子報)
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