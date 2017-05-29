莫言同名小說改編而成 大陸民族歌劇《檀香刑》即將首演
由諾貝爾文學獎大陸得主莫言的長篇小說《檀香刑》改編而成，「民族歌劇《檀香刑》首演新聞發佈會暨主創人員媒體見面會」5月27日在山東藝術學院舉行。出席的莫言表示，此部歌劇創作過程中，從民間藝術中結合了非常多的靈感，這是中國文學、中國藝術源源不斷、孜孜不倦汲取能量的寶藏。
民族歌劇《檀香刑》由莫言、山東藝術學院教授李雲濤共同編劇，成為莫言諸多作品中改編為歌劇的首例。莫言指出，《檀香刑》與《紅高粱》一樣，都是根據歷史真實發生的事件改寫，為弘揚愛國主義主旋律的一部小說。他作為一個高密人，把這段悲壯的歷史以藝術的形式反映，一直以來是他的心願。
莫言並提到，這部歌劇吸收了山東民間文化，尤其是山東地方戲曲茂腔在作品中的運用，整個創作團隊由民間藝術中獲致頗多靈感。
(旺報)
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