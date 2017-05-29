籃球》中華男籃利多 蘇翊傑允諾6／15歸隊
搶下今年SBL總冠軍賽MVP頭銜的達欣後衛蘇翊傑，雖一度傳出他將退出今年中華男籃，如今在他審慎思考，且跟中華隊總教練周俊三報備過後，確定6月15日加入中華男籃訓練行列，全力備戰接下來的瓊斯盃與亞洲盃。
列在中華男籃24人名單的蘇翊傑，原本就沒計畫參加6月2日在日本長野舉行的東亞資格賽，他雖在社群媒體片面宣布退出中華隊，當時卻遭亂傳是因男籃內部派系鬥爭，如今變得相當諷刺，因為所謂「派系說」皆屬子虛烏有。
蘇翊傑表示，在今年中華男籃成軍前，他一直有跟周俊三保持聯繫，先前5月1日中華男籃開訓時，蘇翊傑也先打電話跟三哥報備，且以家庭因素為由拒絕國家隊徵召，當時三哥還在苦勸他打消離隊念頭，充分表達慰留誠意。
如今隨著蘇翊傑決定加入中華男籃集訓，也於28日打電話跟周俊三討論，同時確認歸隊日期，代表蘇翊傑即將闊別5年重披中華隊戰袍，前次他當上國手是在2012年亞洲盃男籃賽，為何出現5年的國手空窗期有點令人不解？
通過今年第1階段考驗東亞資格賽應無問題的中華男籃，接著7月瓊斯盃與8月亞洲盃才是真正難關。有了蘇翊傑加入，加上同屬24人名單的呂政儒、曾文鼎、包提傑等人如能順利歸隊，中華男籃戰力可望再獲提升。
(中時電子報)
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