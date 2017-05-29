《觀點》金州勇士總教頭「神隱」？

科爾因健康因素，這次在冠軍賽只能飲恨乾坐「冷板凳」了！(圖:美聯社檔案照)

再3天就是NBA總冠軍賽的第1仗了，連續3年打進總決賽的金州勇士隊卻面臨總教頭科爾的「神隱」之憂。勇士球員與球迷目前最擔憂的就是總教練科爾究竟何時才會現身球場？

自從勇士進入西區季後賽以來，無論是對抗猶他的爵士、或是聖安東尼的馬刺，勇士的總教頭科爾Kerr幾乎是個「隱形人」，不見人影。真正實際在場邊督軍的是代理總教練邁克布朗Mike Brown。

儘管，勇士在代理總教頭布朗的帶領之下，皆以「直落四」送對手爵士與馬刺打包回家，戰績彪炳。但是，大家總希望在最關鍵的東、西區總決賽中，能親眼目睹一手將勇士隊帶向「勇士王朝」的柯爾能及時復出，並親自督陣以對抗驍勇善戰的克里夫蘭騎士隊。科爾若能在關鍵時刻復出，應可為勇士隊的冠軍之路投下「定心丸」。

截至目前為止，勇士總教頭科爾僅在上周四的球隊練兵時「亮相」了一陣子，但未與外界作任何接觸，這就更讓人憂心忡忡了。

面對各界的關切與詢問，勇士隊的總經理邁爾斯Bob Myers 依然三緘其口的說：沒有科爾復出的時間表！邁爾斯強調，「這並非是個藉口，它是個事實。」勇士管理階層何嘗不想科爾掛帥親征呢！

至於，代理總教練布朗又怎麼來應付外界的多方詢問呢？布朗是這樣回答說，「我是一直是這樣看待這件事情的：現在，我就是教練，除非他們另有說法。」

其實，為此感到痛苦與憂慮的人，應該不只是球員、教練、或是管理階層而已。真正最感到痛苦的人應該就是科爾本人了。科爾應比任何人更想盡快回到球場！

看這情勢發展下去，很顯然的，布朗必將是本球季率領勇士奔向NBA總盟主的總教頭了。很不幸的是，因健康因素而無法領軍的科爾，就只能飲恨的乾坐「冷板凳」了！

(中時電子報)