北市逸仙國小校門前2尊石狛犬遭搗毀 又是李承龍幹的！

上月15日幹下烏山頭水庫八田與一銅像斬首案的前台北市議員李承龍和「白茉莉」邱姓女子，昨晚又製造新聞。兩人在晚間8時許，持鐵錘砸毀北市北投區逸仙國小校門口的2隻有百年歷史的石狛犬雕像，隨即被據報趕來的警方逮捕。 他們聲稱要清理代表日據時代的圖騰。 由於校方堅持提出毀損告訴， 兩人由警方漏夜留詢問中。

(中時)