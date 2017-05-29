端午節警方加強維護治安 煙毒犯擁槍難逃法網

保安警察第七總隊第四大隊羅東分隊警員陳治豪、吳進奎等2員，5月27日17時許在宜蘭縣大同鄉太平山森林遊樂園區入口處之土場火車站停車場巡邏時，查獲張、林兩名嫌疑人非法持有二級毒品安非他命1包(毛重1.70公克)、吸食器1組、子彈2顆，(其中一顆是9釐米制式子彈 ，另一顆經查係無火藥之道具槍子彈)，全案委請宜蘭縣警察局三星分局協助依違反依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。

保安警察第七總隊第四大隊羅東分隊警員陳治豪、吳進奎等2員是執行太平山巡邏勤務，於27日下午5時許，在宜蘭縣大同鄉太平山森林遊樂園區入口處前，看到一輛自小客車斜停在土場火車站旁，警方趨前關心，卻發現車內兩名男子神色緊張、行跡可疑。

員警旋即用M-Police警用電腦查詢，發現嫌疑人所懸掛車牌係三菱中華汽車1800cc車款，與其所駕駛三菱PAJERO3500cc之車型明顯不符，經警方進一步調查，當場在副駕駛座前方置物箱內夾層查獲二級毒品安非他命1包(毛重1.70公克)、吸食器1組及子彈2顆，(其中一顆是9釐米制式子彈 ，另一顆經查係無火藥之道具槍子彈)，另由車上取出一把玩具手槍及一把刀。

張、林二嫌解釋，其車輛係向朋友所借，準備駕車進入河床撿拾石頭之用，但對於為何懸掛其他車輛車牌，卻支吾其詞、語焉不詳。

保七總隊第四大隊大隊長黃國賓表示，端午節連假期間警方更是加強維護治安力道，讓民眾可以安心過節，黃大隊長並呼籲，千萬不要因好奇而輕易嘗試毒品，否則深陷其中，將難以自拔，請民眾一起向毒品說「不」。

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(中時)