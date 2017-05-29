美電子產品禁令 擬遍及國際航線
美國禁止部分國家來美航班旅客攜帶筆記型電腦等電子產品上飛機的禁令，有可能大規模擴及所有國際航線。美國國土安全部長約翰．凱利(John Kelly)今天在接受媒體專訪時透露，可能將有關禁令進一步在國際航線的所有航班實施。
目前美國只針對7家航空公司的特定航線，禁止其旅客將大於手機尺寸的所有電子產品跟隨手提行李帶上飛機機艙，而是一律要放入托運行李中。受禁令影響的包括從埃及開羅、阿拉伯聯合大公國的杜拜和阿布達比、土耳其的伊斯坦堡、卡達的多哈還有約旦的阿曼等多個城市飛往美國的班機。
美國國土安全部長凱利今天在接受福斯新聞網節目「Fox News Sunday」主持人瓦倫斯(Chris Wallance)訪問。當瓦倫斯問道，「是否會實施涵蓋所有來美國際航班的禁令？」凱利回答稱「我有可能會」。
凱利又主動透露，「目前有幾個針對航空安全的威脅」。凱利表示，恐怖分子熱衷於利用飛機來打擊的點子，尤其是利用載滿美國人的美國各航空公司的飛機。
凱利日前也在接受CNN的專訪中透露，國土安全部如果實施新的飛航禁令，將會是比過去所提及更為嚴格和廣泛的禁令。他同時也表示，考慮將禁帶電子產品上機艙的禁令擴大到從美國飛往全世界的航班，「我們會在適當的時間做出決定」。
(中時電子報)
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