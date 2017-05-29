三位頂尖奧美創意人於北京成立創意熱店 「RedBank·紅岸」

馬千里（Marwin Ma）原奧美北京資深創意總監。（北京紅岸文化傳媒有限公司提供）

六一兒童節，一個本來屬於孩子們的節日，他們卻在這個兒童節開始全新的旅程。三位頂尖創意人宣佈在北京成立創意熱店「RedBank·紅岸」，他們認為創意人本身就是有趣又好玩的一群人，這個節日也理應是創意人的節日。

RedBank·紅岸將在北京開啟新生，聯合創始人分別為馬千里Marwin Ma）、袁仲（Zhong Yuan）、亞昊（Yahao）。

跨界創意人、視覺藝術家、遼寧大學等多所院校客座教授及碩士生導師。曾工作于奧美、智威湯遜，Publicis、CheilChina等國際廣告公司。從品牌到媒體到活動再到互動，360度全方位廣告推廣和創意經驗的累積，並且在影像、音樂、產品、裝置等多項領域均有探索和涉獵，以跨界和實戰著稱。作品多次榮獲Clio、龍璽、金投賞、EFFIE AWARDS等國內外大獎。

袁仲（Zhong Yuan）原奧美北京群創意總監。（北京紅岸文化傳媒有限公司提供）

二十多年傳統和互動的多重經驗，精通策略思維的CopyBase創意人，九七年于北京智達行開始廣告生涯，而後轉戰到恒美、達美高、智威湯遜、葛瑞、奧美、FCB等多家國際知名4A廣告公司。曾獲CANNES銀獅，Clio銀獎，亞太廣告全場大獎，時報世界華文廣告兩金兩銀二銅等國際大獎。

亞昊（Yahao）原奧美德國總部創意總監。（北京紅岸文化傳媒有限公司提供）

擁有豐富國際品牌推廣經驗的創意人，如雀巢、德意志鐵路、美國運通等全球化戰略。在德國奧美期間打通視頻、音訊、線下體驗等全方位新媒體互動平臺，追蹤解決用戶體驗。多次拿過CANNES金、銀獅，One Show銀鉛筆，倫敦廣告節銅獎等。曾跨界德國包豪斯設計學院從師Prof. Alejandro Lecuna(賓士Smart品牌大師)，工業代表作有EVE城市滑板車、全球量產雀巢膠囊咖啡機等。

RedBank·紅岸。（北京紅岸文化傳媒有限公司提供）

對於RedBank·紅岸，聯合創始人&首席創意官馬千里表示，「Bank」乍聽起來像一家銀行，其實我們是用創意為客戶帶來更多增值的可能，從某種意義上是一致的。RedBank·紅岸也並沒有設定自己是一家廣告公司，它用跨界融合、打破媒介的非常規創意手段解決客戶或大或小的實際難題，並且縮減國際4A中繁餘流程、龐雜人力，去除製造障礙的溝壑，達到真正意義上精准順暢的「一站式」創意產業鏈整合；除生意之外，RedBank·紅岸也會用創意助公益，彙聚力量，為社會創造更多可能，而這也正是三位創始人的初心。「一切創想之可能，皆達夢想之彼岸」，RedBank·紅岸因此而來。

RedBank·紅岸的未來，幾位創意人坦言，很多事情的未來我們都無從推斷和妄言，但我們相信創意在當下的中國已經有了合適的土壤，而這個養分會給這些創意更多生命，去成就更好的作品，更好的生意，以及更好的生活。而我們只要合力去無限放大這個創意能力，星星之火也可燎原，至於未來就交給未來本身好了。

無論大公司還是小而美的創意熱店，能為客戶解決實際問題的公司才是好公司，RedBank·紅岸也會持續保持創意熱店的「一致性和連貫性」，去處理好每一個不應被遺忘的細節。

RedBank·紅岸落戶於上世紀80年代的新式聯棟廠房裡，北臨中國傳媒大學，西鄰中國油畫院，空間十足的後現代工業風，交互開放的空間概念綿延整棟建築，藝術不該束之高閣，進入生活時它們才變得有趣，我們相信，在這樣的環境下才會有更好的更棒的作品被創造，去影響世人。

(中時電子報)