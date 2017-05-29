代代「傳」香！五代傳人勇奪包種特等獎

坪林區茶農陳宥達從1,315件參賽茶葉中脫穎而出，成為本年度春季「新北文山包種茶王」。（新北市農業局提供）

26日新北好茶春季文山包種茶比賽結果出爐，現場各家好手齊聚屏息等待，希望拔得頭籌，取得特等獎頭銜。本次共1,315點茶葉參賽，特等獎由坪林五代製茶傳人陳宥達奪得，除特等獎外，還囊括頭等二、頭等四、頭等八獎項，可說是實至名歸。

坪林區茶農陳宥達，擊敗平溪、石碇、新店、三峽、深坑等地區好手，從1,315件參賽茶葉中脫穎而出，成為本年度春季「新北文山包種茶王」。現年42歲的陳宥達，家中「茶學淵博」，是茶比賽的常勝軍。爸爸陳源德曾於100年拿過冬茶特等獎、自己也於前年獲得全國製茶技術競賽條型包種組冠軍。本次自己家族參賽的19點茶中，除了特等外，還另外摘下頭等二、頭等四、頭等八、4個頭等獎、3個貳等獎及3個參等獎，堪稱是今年春茶的最大贏家。

陳宥達笑著說，爸爸傳授製茶秘訣有3要點，1是「要用心」、2是「精進茶園管理」、最後則是「天公要作美」。這次剛好滿足這3要件，4月底做的那批茶，剛好白天晴朗、入夜溫差大，花香特別濃郁因而印象深刻，自己也幸運的獲得本次特等獎。

今年春季受到低溫影響，各產區茶芽萌發時間較往年晚1-2周，但好茶值得等待。賽後獲得改良場評審一致好評，紛紛表示今年春茶花香特別濃郁。坪林區農會總幹事林文恭表示，經自然長時間孕育，遲來的茶香更甘醇，1,315點春茶中，共389點淘汰，淘汰率29.5%，較往年為低，顯示品質優良，受到評審肯定！

農業局表示，坪林堪稱「文山包種茶之鄉」，不僅是轄內最重要茶產地，也擁有獨一無二的自然資源，而新北市的每位製茶師都傳承歷代製茶技術，如同陳宥達般擁有優秀的製茶血統，都可稱為「國寶茶師」。市政府也配合賽會嚴格執行農藥抽檢，為消費者安全把關，購買時只要認明「新北好茶」比賽茶，便是安心與品質的保證。

(中時電子報)