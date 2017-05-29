愛生態！海上黃金飛魚卵於5月15日開採！今年限量300公噸
為飛魚資源永續利用，農委會每年公告飛魚卵的採捕期及總許可採補量，106年度飛魚卵採捕期自5月15日開始，預計7月31日結束，總許可採捕量為300公噸。新北市為我國3大飛魚卵產地之一，新北市政府籲請漁民配合遵守相關管理措施，以維護飛魚卵資源永續利用。
飛魚為大洋表層洄游性魚類，移動時常成群飛躍海面，猶如海上花蝴蝶。每年春夏時節，飛魚即隨著黑潮向北洄游經台灣東部海域，至彭佳嶼附近海域繁殖產卵。飛魚卵外觀為黃色晶瑩剔透，有人稱之為黃金卵，直接食用富有口感，亦被廣泛入菜或做為加工品食材，附加價值佳。有別於烏魚子抓魚取卵的方式，飛魚卵採捕係利用飛魚產卵於海藻的習性，以草蓆讓飛魚誤以為是海藻而在上面產卵，漁民再回收草蓆取得魚卵。
為避免無限制採捕飛魚卵影響飛魚資源，每年飛魚卵的採補期及總採捕量都有管制，106年度飛魚卵採捕期自5月15日開始，預計7月31日結束，總許可採捕量為300公噸。除漁期及總量的限制之外，漁船採補飛魚卵從進出港、作業漁具、作業情況的紀錄及卸貨都有相關規定，其中如船漁捕得飛魚卵後須於指定漁港卸貨，因新北市為主要產地之一且轄內海岸線長，故全國8處指定卸貨漁港中，有4處位於新北市，分別為萬里區的野柳、萬里漁港及金山區的磺港、富基漁港，提供漁民朋友多處卸貨地點的選擇。
漁業處表示，本市今年度經核准兼營採捕飛魚卵之漁船計有41艘，請相關漁船出海捕撈飛魚卵時須確實懸掛飛魚卵旗幟，作業後於指定漁港卸貨，並確實填報漁撈日誌及向漁會申報卸魚聲明，俾利後續統計分析相關資料，以有效掌握飛魚卵漁業資源。為使飛魚卵漁業永續經營，請漁民應確實遵守兼營飛魚卵漁業之管理及應遵行事項。
(中時電子報)
關鍵字：海上黃金飛魚
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。