詩人佳節聚詩舍 吟唱詩歌慶端午！合影右起，管管、張芳慈、國立台灣文學館蕭淑貞副館長、李勤岸、卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端、楊小濱。（文化部所屬國立台灣文學館提供）

端午節為民間重要節日，是紀念詩人屈原的日子，也稱詩人節，國立臺灣文學館‧齊東詩舍身為發揚詩美學的重要基地，在端午佳節前推出詩人節活動，於5月27日（六）下午2時舉辦「齊東詩舍2017詩人節」。活動當天，除了詩人的詩歌吟唱，也結合以齊東街為主線，忠孝東路、杭州南路和濟南路之間人文氣息濃厚的華山社區共襄盛舉，邀請華山社區口琴樂團帶來愉悅的演奏，為詩人節增添動人的音符。

活動邀請：張芳慈、卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端、李勤岸以及管管四位詩人，從不同族群的視角出發，分別以客語、原住民語、臺語及華語，進行詩歌創作朗誦，呈現跨族群的多音交響，與民眾共享詩意時光。卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端、管管、李勤岸皆認為詩人在文學、族群、語言的意義特殊，張芳慈表示用母親傳承下來的語言創作，用詩記錄臺灣的美好，期許著美好的事物不會太快消失。

國立台灣文學館蕭淑貞副館長致詞時表示：當詩人吟唱與古蹟建築共語時，民眾在齊東詩舍這個日治時期的建物中，感受到靜謐溫柔的詩意氛圍，是十分珍貴的經驗；在詩人們以詩歌同慶民俗節日的這天，希望能讓民眾也因此感受詩歌的美好，更加喜愛詩歌，並提前揭開詩人節活動的序幕。

(中時電子報)