希拉蕊安啦 法院駁回班加西訴訟案

美國前國務卿希拉蕊曾因美國駐班加西總領館遇襲案遭國會調查，去年則被部分罹難家屬告上法院，如今確定案件不予受理。(圖:美聯社檔案照)

美國聯邦法院一名法官裁定，不予受理美國駐班加西總領館遭攻擊事件罹難家屬控告前美國國務卿希拉蕊的案件。

對於去年大選落敗的希拉蕊來說，競選期間的兩大障礙，一個是電郵門、另一個就是班加西領館遇襲案，而法官這項裁決，無疑是讓希拉蕊心中的一塊大石頭落了地。

2012年9月美國駐利比亞班加西總領館遭遇伊斯蘭極端武裝份子攻擊，造成美國駐利比亞大使約翰•史蒂文斯(John Stevens)與美國外交事務情報管理官尚恩•史密斯（Sean Smith）等共四名美國人殉職。其中尚恩•史密斯和另一名殉難的美國中情局探員泰隆•伍茲(Tyrone Woods）的家屬，在去年8月對希拉蕊提告，除了指控希拉蕊涉嫌錯誤致死(wrongful death0，同時也控告希拉蕊反駁家屬對事件的說法，涉嫌誹謗家屬。

本月26日，美國聯邦法官Amy Berman Jackson裁定不予受理案件，也就是將所有指控希拉蕊的訴訟案駁回。

在錯誤致死的訴訟案當中，家屬認為時任國務卿的希拉蕊「疏忽、魯莽」，使用私人電郵與駐利比亞大使交換機密信息，從而暴露其地址，最終導致領館遇襲，並造成這四名美國人的死亡。

法官在29頁的裁決書上表示，儘管原告人的家屬死亡是個悲劇，但提告人沒有充足的事實來揭發希拉蕊在處理這起案件的有關公務時，使用的是她的私人電郵。

法官在裁決書上也很謹慎，在提到有關希拉蕊使用私人電郵的議題上，並未評論其做法是否恰當，也不談論此舉是否合法。

(中時電子報)