羅馬王子退役告白 托提：我害怕夢醒

羅馬王子托提結束25年職業生涯，被隊友拋在空中。（美聯社）

「羅馬王子」托提（Francesco Totti）29日在義甲最後1輪對熱那亞之戰替補上場，幫助羅馬隊以3比2獲勝，保住義甲亞軍，也結束他在羅馬的25年職業生涯。

羅馬賽後替托提舉辦了盛大的告別儀式，托提噙著淚水繞了羅馬奧林匹克體育場一圈，向球迷揮手告別，也發表了感人的演說，表示自己還沒準備好要退休，害怕自己不踢球以後的日子，演說全文翻譯如下：

羅馬王子托提結束25年職業生涯，在羅馬奧林匹克體育場向滿場球迷說再見。（取自AS羅馬隊臉書粉絲團）

「這一刻終於還是來了，不幸的是，這是一個我希望永遠不會到來的時刻。」

「過去幾天來，有這麼關於我的討論，提到許多美好的事物。我要感謝每一位球迷，即使是面對困難時候，你們始終在背後力挺我。」

「我哭了，像發瘋一樣的哭了。你怎麼可能忘記這樣的25個年頭。我要感謝每一個人，即使這對我來說並不容易。」

「我要感謝我的父母、兄弟、家人和朋友，還有我的太太及3個孩子，我想先從這邊開始，因為我不確定自己有沒有辦法把這些話說完…」

「要用幾句話來解釋28年是不可能的（托提加入羅馬青年隊3年後升上義甲），我想要把它做成一首歌或一首詩，但我並不擅長。我還是試著用我的雙腳來說話，對我來說似乎是比較容易的方式。」

「你知道小時候我最喜歡的玩具是什麼嗎？足球！到現在還是。但每個人都要長大，所以到了某些『時間』，人們會告訴你該做出決定了。」

「該死的時間！在2001年6月17日的時候（羅馬贏得義甲冠軍），我們多希望『它』走得快一點，我等不及要聽到裁判吹響結束比賽的3下哨音。現在回想起那一刻我還是會起雞皮疙瘩。」

「如今『時間』也過來拍打我的肩膀，告訴我該長大了。它說，明天開始你就是大人了，脫下你的球衣和球鞋，從現在開始你是個男人，不能再呼吸草皮的芬芳、感受陽光灑在你臉上的滋味，不能再有那種腎上腺素爆發還有慶祝的喜悅。」

「過去幾個月來我一直問自己，為什麼我要從這個夢中醒來。就像小時候你做了一個好美的夢，卻被媽媽搖醒要你去上學。你好想回去繼續睡，但你永遠回不到同一個夢了…」

「這次這不是夢境，而是現實世界了。我想要把這封信獻給所有曾為我喝彩、和我一起長大，也許也跟我一樣成了父親的孩子們。」

「我希望自己的生涯是個童話故事，這卻是最糟糕的章節。現在它真的結束了。我最後一次脫下球衣，我會小心翼翼的折疊好。即使我得承認自己還沒準備好要說再見，也許永遠說不出口。」

「很抱歉，此刻我無法接受訪問來說明我的想法，要關上燈可不是一件容易的事情。現在我很害怕，這跟站在門前操刀12碼球的恐懼是不一樣的，這次我透過網子的縫隙，我看不到後面躺著什麼…」

「所以請允許我有一點害怕，這次我是那個需要你們溫暖的人。有你們的支持，我才能夠翻開新的一頁，讓自己迎接新的探險。」

「我要感謝我的隊友們、教練們、職員們、主席們，以及所有多年來跟我共事的人，還有球迷與南看台（羅馬主場死忠球迷區）。」

「生為羅馬和AS羅馬隊的球迷是一種特權，能夠成為這支球隊的隊長則是種榮譽。你們會一直存在我的生命中，我也許不能再用雙腳帶給大家歡樂，但我的心永遠與你們同在。」

「現在我要走下階梯，進入那個從我還是個孩子的時候，就敞開大門歡迎我的更衣室。如今我要像個男人般離開了。」

「能把28年奉獻給我摯愛的羅馬，我非常高興而且驕傲。我愛你！」

(中時電子報)