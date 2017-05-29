羅馬王子托提引退 滿場球迷淚崩

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／綜合報導
托提揮手
托提在引退賽沒有先發，賽前穿著熱身背心向滿場球迷揮手致意。（美聯社）

「羅馬王子」托提（Francesco Totti）29日結束職業生涯，在這場羅馬主場對熱那亞的本季最後1場義甲聯賽，羅馬奧林匹克體育場湧入滿場觀眾，只為目睹托提25年生涯的最後一役。

羅馬王子退役告白 托提：我害怕夢醒

托提此役沒有先發，在下半場替補上陣，最終羅馬以3比2獲勝並獲得義甲亞軍與下季的歐冠32強直接門票。賽後羅馬替托提舉辦了盛大的告別儀式，托提的太太布拉西與3個孩子，也陪伴他向滿場球迷致詞告別。

(圖片)

羅馬球迷
羅馬球迷擠入奧林匹克運動場，歡送托提榮耀引退。（美聯社）
托提上場
托提（右）在下半場換下隊友薩拉。（美聯社）
托提射門
托提在比賽中射門。（美聯社）
托提慶祝
托提在隊友進球時衝上去慶祝，觀眾席上剛好就是他的加油圖案。（美聯社）
托提擁抱德羅西
托提（右）擁抱攻入進球的老戰友德羅西。（美聯社）
托提踢角球
托提上場後負責操刀羅馬的角球。（美聯社）
10號匾額
羅馬隊頒發10號紀念匾額給托提，球迷也都舉著10號的標語。（美聯社）
托提一家人
托提在退休儀式上抱著小女兒伊莎貝拉，一旁是太太布拉西與大兒子克里斯坦、大女兒香奈兒。（美聯社）
托提親女兒
托提在引退儀式上親吻小女兒伊莎貝拉。（美聯社）
小女兒搶戲
托提在退休儀式上向全場觀眾發表感言，小女兒伊莎貝拉特別搶戲。（美聯社）
小女兒伊莎貝拉搶戲
托提在退休儀式上向全場觀眾發表感言，小女兒伊莎貝拉特別搶戲。（美聯社）
關鍵字：羅馬王子托提AS羅馬義甲
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