韓媒：北韓今晨再射不明飛行物

北韓「勞動新聞」刊登照片，最高領導人金正恩親自視察這枚新型戰略彈道飛彈，代號「火星12型」（Hwasong-12）試射。（取自北韓「勞動新聞」網站）中央社 106年5月16日

據《韓聯社》報導，北韓今晨再度試射不明飛行物，這是北韓領導人金正恩本月內第3次試射飛彈，稍早北韓曾在1周內連續2次發射飛彈。

俄媒《今日俄羅斯》和《俄羅斯衛星網》報導，今天早上南韓軍方稱北韓再度試射不明飛彈，疑似發射1枚彈道飛彈。

(中時電子報)