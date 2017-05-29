西半部氣溫升雨趨緩 東半部仍有雨 宜蘭花蓮大雨特報
今日各地及澎湖、金門大多為多雲的天氣，東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。而氣象局也針對宜蘭、花蓮發布大雨特報，請特別留意。
在氣溫方面，今天北部、宜蘭、花蓮清晨偏涼，到了白天起，氣溫將較昨天回升，北部高溫32度，另外西半部、台東高溫則可達到30-33度，宜花地區高溫則為27度左右。
今天從下半天起，鋒面雲系將再度往北抬，南部及東半部將首先受到影響，在周一午後到晚上，可能就會有局部短暫陣雨。到了周二，南部和東部將持續有陣雨，中部以北則要留意有午後雷陣雨。
至於在今天空氣品質部分，高屏地區為紅色警示，金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感民眾不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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