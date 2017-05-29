《時來運轉》分區龍頭戰 雙城主場不示弱

太空人先發投手皮卡克。(美聯社資料照)

台北時間30日凌晨二點，暫居美中區龍頭的明尼蘇達雙城隊，將於主場迎來全聯盟戰績第一的美西區霸主休士頓太空人隊。太空人因戰績較佳，且勢不可擋，理應更為看好，然而，雙城坐擁主場優勢，卻也不甘就此示弱。若兩軍戰績能持續高檔到季末，此役，還頗有一絲季後賽前哨戰的味道。

強勢來襲的太空人在三連戰的第一役，預定由牛棚拉出迄今出賽13場未嘗敗績（2勝0敗）的皮卡克（Brad Peacock）擔綱先發。皮卡克曾是先發投手的潛力股，但進入大聯盟以來始終沒有在先發輪值期間展現夠水準的投球內容，在先發和牛棚多次來去後，還一度被下放回3A。2015年期間曾因關節鏡和骨刺手術列入傷兵名單，去年重新歸隊，多半在牛棚出賽，卻也獲得5次先發機會。

太空人迄今仍對29歲的皮卡克懷抱期待，週二對雙城，將是他本季第二次先發。5月22日在主場對老虎之役，他先發4.1局只被敲1支安打無失分，雖送出2次保送，卻有8次三振，該役，太空人以1比0獲勝，皮卡克無關勝負，卻已足以贏得總教練辛屈讓他繼續先發的信心，因而在休息一週有餘之後再次登板。

雙城先發投手E.山塔納。(美聯社資料照)

雙城此役推出E.山塔納（Ervin Santana）先發迎敵。他目前1.80的自責分率是大聯盟第一，7勝（2敗）則並列第二，WHIP值0.83高居第三，出賽10場投70.0局並列第5，各項數據都是本季大聯盟先發投手中的佼佼者。

34歲的E.山塔納有12年大聯盟資歷，參考他生涯的成績：140勝118敗，WHIP值1.26、自責分率4.02，似乎並沒有非常亮眼，然而，他在今年前十戰的演出，儼然是角逐投手賽揚獎的熱門人選，雙城在他先發時的戰績是7勝3敗，難得的是，每戰他都至少能投完6局，且已有二場完投、完封勝。

面對如此強悍的先發投手，戰力鼎盛的太空人能在標靶球場開出紅盤嗎？太空人目前團隊打擊率2成68、71轟，均為全聯盟前三名，令雙城難望其項背。雙城此役雖是受讓一方，但在王牌先發領銜下，仍有望於兩軍三連戰首役搶下勝利。

(中時電子報)