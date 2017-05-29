一顆赤子心 托提效忠羅馬25年

托提在引退儀式上親吻小女兒伊莎貝拉，其實他自己才是那個不想長大的足球男孩。（美聯社）

羅馬王子托提結束25年職業生涯，在奧林匹克體育場向滿場球迷告別。（取自AS羅馬臉書粉絲團）

「羅馬王子」托提（Francesco Totti）此前對「退休」兩字一直沒有鬆口，高層卻先替他宣布，讓外界責怪AS羅馬對這位傳奇球星不夠尊重。直到托提在引退賽後至情至性的感言，大家才知道原來羅馬王子一直保持著一顆赤子之心，他心中那個愛踢球的男孩害怕著退休、長大這天的到來，才一直低調以對。

一個羅馬在地子弟，從13歲就加入家鄉球隊，16歲升上義甲，把25年的青春奉獻給同一支球隊。他帶領羅馬贏得暌違近20年的義甲冠軍，幫助義大利贏得隊史第4座世界盃冠軍。他在義甲攻入賽史次高的250顆進球，罰進71顆12碼球、連續23季進球更都是空前紀錄。

托提在2006年幫助義大利贏得世界盃冠軍。（美聯社資料照）

擁有如此輝煌紀錄與從一而終的忠誠度，托提理當像洋基的李維拉（Mariano Rivera）、吉特（Derek Jeter）或湖人的布萊恩（Kobe Byrant）一樣，在退休前這年有個風光的巡迴賽季，結果卻非如此。甚至因為托提始終沒有鬆口，外界甚至猜測，托提只是要結束他的「羅馬生涯」，未必是「足球生涯」。

然而，經過對熱那亞賽後的真情告白，全世界的托提粉絲可以死心接受這個事實，羅馬王子真的是要退休了。托提告訴大家，這是他最後一次脫下球衣，他會小心翼翼的摺好，「即使我得承認自己還沒準備好要說再見，也許永遠說不出口。」

托提在2006年世界盃16強對澳洲之戰的補時階段，替義大利罰進致勝的12碼罰球。（美聯社資料照）

托提在2006年世界盃16強對澳洲之戰的補時階段，替義大利罰進致勝的12碼罰球。（美聯社資料照）

原來，那個在2006世足16強對澳洲罰進致勝12碼球，以隊長之姿帶領羅馬狼軍對抗北方三雄（尤文圖斯、AC米蘭、國際米蘭），雄赳赳、氣昂昂的男人，其實內心裡還是一個大男孩。

足球，始終是那個男孩最喜愛的玩具，但每個男孩都要長大，都要跟他的玩具說掰掰。這是每個男人的必經之路，羅馬王子也不例外。

羅馬隊頒發10號紀念匾額給托提，球迷也都舉著10號的標語。（美聯社）

托提說，歲月無情的拍了他的肩膀，要他脫下球衣與球鞋，從男孩變成男人。幾個月來，他一直逃避這著一刻，如果踢球是他最美麗的夢，他希望自己永遠不要醒過來，但這一刻還是來了。於是，即使男兒有淚不輕彈，托提還是在奧林匹克體育場哭成了淚人兒。

羅馬雖然是義大利首都球隊，但財力難以匹敵北方的經濟強權，別說逐鹿歐冠，連問鼎義甲都不是容易。以托提的足球天賦大可有其他選擇，卻從一而終在羅馬踢了25個年頭。在當今金錢至上的職業體壇，托提始終保持熱愛踢球的赤子之心，或許比他留下的眾多紀錄更加寶貴。

(中時電子報)