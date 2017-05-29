加州水上樂園開幕傳意外 男童摔出滑水道

加州一座水上樂園開幕日驚傳意外，一名男童溜滑水道時摔落地面。（圖摘自東網）

美國加州一座水上樂園才開幕就驚傳意外，一名男童溜滑水道時疑似衝力太大，竟摔出滑水道。園方立即封閉這條滑水道，所幸男童並無大礙，檢查後已出院。

這起意外發生於27日中午，據《東網》報導，一名10歲男童從3層樓高的滑水道滑下來，滑至底部時，疑似因衝力太大，居然摔出滑梯，撞上水泥地。雖然背部擦傷、受到驚嚇，但男童仍自行起身，家長帶男童就醫檢查後並無大礙，隨即出院。

據悉，這座水上樂園斥資4300萬美元（約新台幣12.9億元）打造，27日開幕當天就發生意外，園方緊急關閉滑水道進行相關檢查，另外幾條滑水道則繼續開放使用。

(中時電子報)