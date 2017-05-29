法國戴高樂將軍墓 遭人為破壞
台灣銅像斬首風吹到法國？曾在第二次世界大戰期間領導自由法國運動，戰後又當任總統的戴高樂將軍，他位在上馬恩省科龍貝雙教堂鎮的墳墓27日遭到人為破壞，原因正在調查中。
科龍貝雙教堂鎮鎮長帕斯卡爾·巴布沃指出，27日下午，一名30多歲男子用腳將戴高樂將軍墓的石製十字架踢壞，墓地其他部分沒有受到損壞。警方已調出監控錄像追查這名男子。
科龍貝雙教堂鎮是戴高樂將軍晚年定居的地方，也是他1970年逝世後的長眠之所。巴布沃說，這是戴高樂將軍墓落成以來首次發生人為破壞事件。這一事件性質惡劣，破壞者應該被嚴肅處理。他認為，這一行為「並沒有政治色彩」。
(中時電子報)
文章來源： 法國戴高樂將軍墓遭破壞一名男子踢壞石製十字架
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