法國戴高樂將軍墓 遭人為破壞

5月27日，一名30多歲男子闖進墓地，用腳狠踢戴高樂將軍的墓碑，损毁了十字架。(圖/news.6park)

台灣銅像斬首風吹到法國？曾在第二次世界大戰期間領導自由法國運動，戰後又當任總統的戴高樂將軍，他位在上馬恩省科龍貝雙教堂鎮的墳墓27日遭到人為破壞，原因正在調查中。

科龍貝雙教堂鎮鎮長帕斯卡爾·巴布沃指出，27日下午，一名30多歲男子用腳將戴高樂將軍墓的石製十字架踢壞，墓地其他部分沒有受到損壞。警方已調出監控錄像追查這名男子。

科龍貝雙教堂鎮是戴高樂將軍晚年定居的地方，也是他1970年逝世後的長眠之所。巴布沃說，這是戴高樂將軍墓落成以來首次發生人為破壞事件。這一事件性質惡劣，破壞者應該被嚴肅處理。他認為，這一行為「並沒有政治色彩」。

(中時電子報)