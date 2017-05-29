NBA》勇士是終極挑戰？詹姆斯：嚇不倒我
面對空前12連勝晉級總冠軍戰的勇士隊，騎士主將詹姆斯的感覺如何？這是否他職業生涯的最大挑戰？根據《美聯社》報導，雖然連火箭這樣的勁旅都被勇士打得毫無招架之力，但是久經大敵的詹姆斯似乎不怎麼害怕勇士。
詹姆斯說：「這將會是很大的挑戰(勇士)，不單是我個人精神上的挑戰，也是我們隊史(騎士)的一大挑戰。但我也對決過另一支4巨頭的隊伍，他們有吉諾比利、里歐納德、帕克、鄧肯。我會說勇士是我最大的挑戰之一。」
生涯3度於總冠軍戰遭遇馬刺，詹姆斯只在熱火打贏1次，那次還苦戰了7場。雖然這支勇士顯然比當年的馬刺更強，但身為球隊主將，詹姆斯不能在開打前就示弱。「我也對抗過擁有艾倫、賈奈特、皮爾斯、隆多的塞爾提克。」
8度領軍打進總冠軍戰，現役球員沒人比詹姆斯更有經驗，他從不害怕挑戰，因此也不害怕勇士。「我覺得我們挺有勝算的。」至於被賭盤再度看衰，詹姆斯只說：「我不在乎賭盤，我平常去賭城也只會玩21點。」
(中時電子報)
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