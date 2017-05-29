范冰冰登坎城閉幕 透視禮服美尻全看光

范冰冰透視禮服登坎城影展閉幕紅毯。(圖／翻攝自范冰冰工作室微博)

范冰冰一轉身「渾圓美尻」全看光。(圖／翻攝自微博、YOUTUBE)

范冰冰受邀擔任第70屆坎城影展評審，連日在紅毯上的高衣Q，受到外界好評，29日凌晨舉行閉幕式紅毯，她穿著一襲藍色薄紗禮服亮相，一轉身「渾圓美尻」全看光，驚艷全場。

穿著藍色薄紗透視禮服的范冰冰，展現十足仙氣，不過看似保守，沒想到背後竟大有玄機，轉身「渾圓美尻」全露，讓網友都眼睛一亮，直呼「太犯規了」，大讚她為國爭光，「其他人都成綠葉了」。

而她受訪時表示擔任評審是奇妙的體驗，雖然辛苦但很值得，並在過程中產生了當導演的想法，她也透露自己在健身過程中，瘦了9公斤，也在這次紅毯展現成果。

(中時電子報)