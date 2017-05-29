研究：語言影響金錢觀 德文最會存錢

各種語言裡「錢」的詞彙。(圖\Shutterstock)

最近歐洲中央銀行(European Central Bank)的研究顯示，語言可以影響一個人的金錢觀，瑞士學者瑰恩(Benjamin Guin)研究了瑞士講德文、法文和義大利文及羅馬尼牙文的族群後發現，講德文的家庭最會存錢。

根據彭博社(Bloomberg)報導，因為瑞士的利息和稅務政策皆是以全國或行政區的整個，因此瑰恩可以在同一基礎上，比較這三個語言族群在金錢行為上的不同。

瑞士第一大城蘇黎世(Zurich)的主要語言是德文，有許多國際組織駐紮的日內瓦(Geneva)的主要語言是法文，而瑞士首都伯恩(Bern)居民則兩種語言都會。

瑰恩發現就中低階級的家庭而言，德語區的存錢的比例比法語區高了11%，瑰恩認為這證明，不同文化至少在某種程度上會造成存錢習慣的差異。德語區的人存的錢也比法語區的人多，德語者平均會儲蓄13.2%的收入，但法語者只會儲存10.5%的收入。

這個現象也可印證到歐元區，德國不管在私人或是政府層面，都不樂意為了投資而舉債，但義大利和西班牙累積了許多不良貸款，顯示文化會影響人民借貸的習慣。

前義大利總理蒙提(Mario Monti)在2015年就曾點出這點，他說在德文裡「Schuld」這個字有兩個自私，一個是「罪惡」另一個就是「債」的意思。

(中時電子報)