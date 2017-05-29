研究：語言影響金錢觀 德文最會存錢
最近歐洲中央銀行(European Central Bank)的研究顯示，語言可以影響一個人的金錢觀，瑞士學者瑰恩(Benjamin Guin)研究了瑞士講德文、法文和義大利文及羅馬尼牙文的族群後發現，講德文的家庭最會存錢。
根據彭博社(Bloomberg)報導，因為瑞士的利息和稅務政策皆是以全國或行政區的整個，因此瑰恩可以在同一基礎上，比較這三個語言族群在金錢行為上的不同。
瑞士第一大城蘇黎世(Zurich)的主要語言是德文，有許多國際組織駐紮的日內瓦(Geneva)的主要語言是法文，而瑞士首都伯恩(Bern)居民則兩種語言都會。
瑰恩發現就中低階級的家庭而言，德語區的存錢的比例比法語區高了11%，瑰恩認為這證明，不同文化至少在某種程度上會造成存錢習慣的差異。德語區的人存的錢也比法語區的人多，德語者平均會儲蓄13.2%的收入，但法語者只會儲存10.5%的收入。
這個現象也可印證到歐元區，德國不管在私人或是政府層面，都不樂意為了投資而舉債，但義大利和西班牙累積了許多不良貸款，顯示文化會影響人民借貸的習慣。
前義大利總理蒙提(Mario Monti)在2015年就曾點出這點，他說在德文裡「Schuld」這個字有兩個自私，一個是「罪惡」另一個就是「債」的意思。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。