MLB》怪力賈吉炸滿貫 率洋基勝運動家

洋基新生代怪力男賈吉轟大滿貫，率洋基勝運動家。(美聯社)

洋基強打少年賈吉(Aaron Judge)進到5月後，全壘打產量稍有退步，29日對運動家賽前連6場沒開轟，而此役他一出手就造成重傷害，在球隊1分落後情況下，用生涯首發滿貫炮逆轉戰局，連同賈吉石破天驚的重拳，洋基全場揮10支安打、進帳9分，終場9比5擊敗運動家，斬獲2連勝。

(中時電子報)