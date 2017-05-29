G7關注南海問題 陸官媒批：不務正業！

G7領袖舉行圓桌會議。(圖/美聯社)

七大工業國（G7）上週在義大利舉行峰會，本來議題聚焦在反恐安全、氣候變化與自由貿易方面，但是在《聯合聲明》中卻提到了東海、南海問題。對此，大陸官方批評其為「不務正業」！

大陸官方媒體新華社28日發表題為「七國集團不要不務正業」的社論文章，稱G7被某些國家（美國、日本）綁架利用，以滿足攪局東海與南海的私心。

文章指出，G7峰會的舉辦意義本在協調西方宏觀經濟政策，然而現在卻偏離了本業，越來越關注與本身領域不相關的議題。就東海問題而言，除了日本以外，其他6國根本不再域內，南海問題更是全無干係。

進一步說，《聯合聲明》直言希望東海與南海去軍事化，但美日軍事動作頻頻也是在違背這個理念。

文章強調，東海與南海問題只能靠當事國家以談判磋商解決，而G7應該認清形勢，管好自己分內的正事，例如解決經濟增長乏力、恐怖威脅上升、難民纏身等迫切問題。

(中時電子報)