不滿前妻與男性朋友親近 醋夫持刀砍殺 2人

高雄市三民區今早驚傳一起凶殺案！凶嫌疑似不滿前妻與男性友人過從甚密，因而醋勁大發，持刀往兩人頸部等揮砍多刀，兩人經送醫搶救，其中這名男性友人已失去生命跡象，院方仍繼續搶救中。警方目前封鎖現場，正在釐清案情經過。

(中時)