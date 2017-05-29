蘇花公路封路 延至下午3時通行

蘇花公路蘇澳至東澳段原本預定今天上午9時搶通，但因現場仍有間歇性落石，將延後搶通時間。（公路總局提供）

台9線蘇花公路112.6公里處昨(28日)因落石影響，封閉蘇澳至東澳段，公路總局原訂今天（29日）搶修後在上午9時開放通行，但因現場持續有間歇性落石，影響搶修進度，預計今天下午3時才會開放通行。

公路總局表示，如現場持續落石不斷，不排除延後搶通時間。

(中時)