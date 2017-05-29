安倍怒稱聯手美 遏制北韓導彈
北韓今日(29日)凌晨於當地時間5:39，發射1枚疑似飛毛腿級飛彈，飛行6分鐘以後，飛行距離約450公里，降落在日本專屬經濟海域(EEZ)，此舉惹毛了日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)，他在接獲消息後立刻回應，大力譴責北韓一再挑釁的飛彈試射活動，並誓言將會聯合美國、南韓等其他國家，對北韓展開進一步遏制行動。
《路透社》(Reuters)報導，日本首相安倍晉三周一(29日)得知北韓再度試射新導彈之後，第一時間譴責北韓一再試射飛彈的挑釁行為，這已經是南韓總統文在寅上任以來，短短數周內，北韓第3次發射導彈，同時也是今年第9次試射飛彈。
報導稱，安倍說近日剛結束的G7峰會，我們(7國領袖)將北韓議題列為全球安全的首要討論項目，可見全球領導人都相當重視北韓導彈的問題，他稍後在簡短的電視演說中，進一步表示日本將聯手美國，展開特別的行動，去遏制北韓發動全球核武的野心。
安倍還說，他將與南韓等國，繼續保持密切聯繫，共同為保護各國國民，盡最大的努力。
(中時電子報)
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