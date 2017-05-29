異國「不醉不歸」 周玉蔻曝單身後心情

周玉蔻似乎以「自由」表達單身的心情。(圖／翻攝自周玉蔻臉書)

周玉蔻宣布離婚，16年婚姻破局。(圖／本報系資料照)

名嘴周玉蔻27日在臉書宣布離婚，結束16年婚姻，之後就搭機飛往英國，她也不時在臉書分享旅程所見大小事，凌晨她在發文，似乎以「自由」表達單身的心情。

周玉蔻英國行第一站就到披頭四的故鄉，有美酒陪伴的她，心情似乎很好，大讚餐廳有好音樂、好藝術」，也讓她好忘情、好自由，似乎也藉此表達單身後的心情。

而朋友也祝福周玉蔻有美麗人生，一路上豔遇不斷，她也回「謝謝關心豔遇獵捕中」，看起來心情應該已經恢復不少。

(中時電子報)