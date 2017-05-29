斬首八田與一像又毀石狛犬雕 李承龍再度被逮

前台北市議員李承龍與女子「白茉莉」邱晉芛昨晚涉嫌砸毀北投逸仙國小校門前2隻石狛犬雕像，再遭警方逮捕究辦。(翻攝自「白茉莉」臉書直播)

上月15日幹下烏山頭水庫八田與一銅像斬首案的前台北市議員李承龍和女子「白茉莉」邱晉芛，昨(28日)晚又製造新聞。兩人在晚間8時許，持鐵錘砸毀北市北投區逸仙國小校門口2隻有百年歷史的石狛犬雕像，隨即被據報趕來的警方逮捕。他們聲稱要清理代表日據時代的圖騰垃圾，由於校方堅持提出毀損告訴，兩人隨即由警方漏夜留置詢問，預計今(29日)上午移送偵辦。

59歲的李承龍和50歲的邱晉芛，昨晚8時許率眾至台北市北投區逸仙國小門口，持鐵錘榔頭猛砸毀校門口的日本狛犬石像時，還在臉書開直播，對外宣傳破壞石像的過程。在直播影片中，邱、李兩人先念出狛犬石像的歷史淵源，接著持榔頭猛力敲擊石像，邱也在旁打燈、拿榔頭協助敲擊，只見狛犬前腳應聲斷裂，邱還大喊「YES！」直到警方到場後才中斷直播。

警方封鎖現場蒐證期間，李、邱再度開直播，告知破壞石狛犬的緣由。邱女說，之前路過覺得這個東西很詭異、怪異、不合情也不合理，才隨手幫中華民國政府清除日本殖民時代留下來的垃圾。

李男則表示，狛犬是日據時代守護二次大戰死去的日軍亡魂，是替日本皇軍守靈的「鬼獸」，但校內讀書的是國家未來的主人翁，也有國父銅像，讓鬼獸守護未來主人翁和國父，「這是在幹什麼？這是在破壞我們國家的風水」。

邱也說，他們沒有殺人放火，只是在清除垃圾。李、邱表示，他們在等狛犬石像的所有權人提出毀損告訴，態度冷靜平淡，甚至還露出笑容。

李、邱兩人隨後被帶回北投分局光明派出所內製作筆錄，逸仙國小也提出毀損告訴，並對這起破壞事件對外説明，表示校方會先盡力修復文物，對於後續毀損相關賠償問題，依法律途徑辦理，請社會留給孩子安定的學習空間；大人們所做的事情，必須能給孩子最好的示範才對！可惜，遺憾卻發生在孩子學習的空間中。

逸仙國小同時感謝光明派出所諸位警官和所長，第一時間維護社區和學校安寧；另為求安全起見，校方決定校園夜間開放暫停一周。

(中時)