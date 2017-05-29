郭瑤琪非常上訴案 羅智強酸：貪官快請一枚民進黨黨證
交通部前部長郭瑤琪涉貪汙罪被判8年定讞，最高檢察總長顏大和認為，法院歷次判決對收賄罪對價關係認定標準不一，日前宣布為她提非常上訴。對此，總統府前秘書長羅智強表示，蔡政府的司法髮夾彎，完全印證民進黨黨證無敵，「不到台灣，還真不知台灣是民進黨的司法天堂」！
蔡英文總統去年在郭瑤琪新書發表會上致贈親筆信，表達對她遭受不公司法審辦的不捨之情，而最高檢查總本月（23）日突然宣布，為此案向最高法院提起非常上訴。羅智強在臉書表示，司法三審判決貪污定讞的郭瑤琪，竟在總統寫信聲援後，被「體察上意」的檢察總長提起非常上訴，來個「司法髮夾彎」。
羅智強酸，蔡總統過去曾痛罵司法「有錢判生、無錢判死」，原來不是在痛批司法，而是在「自白」用自己髒手介入司法，繼蔡英文提名的監委陳師孟宣稱把判扁法官「除垢」，郭瑤琪貪汙案似乎即將翻案。
談蔡政府各種「司法髮夾彎」，羅智強總結，「只能說民進黨的十字牌黨證真好用」，並呼籲天下貪官請一枚在家裡供著，保證犯了收賄案，也會有總統用親筆信幫喊冤、助翻案，若被白目法官判有罪，還會有陳師孟出馬幫法官除垢，「不到台灣，還真不知台灣是民進黨的司法天堂」！
(中時電子報)
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