經費短缺 美多所學校為省錢週休三日

美國多所學校因經費短缺採取週休三日,川普日前提出的預算案大砍教育預算,恐讓貧困州的學校經營上更困難。(圖/取自本報系資料照)

美國南部與中西部一些州份由於經費短缺,為了省錢,不少學校每週休息三天,加上川普政府甫公布的預算案中,教育部經費被刪減了百分之十三,恐讓更多財政貧困的學校面臨更嚴峻考驗。

據《聯合報》報導,《華盛頓郵報》指出,由於教育經費不斷縮減,奧克拉荷馬州(State of Oklahoma)多所學校為了省錢,決定每週只上課四天,513個學區中已有96個學區如此運作,其他學區尚在觀望是否跟進。

減少上課日數,不僅是為降低學校營運成本,也是為了吸引老師,因當地中小學的教師工作薪水很低,多一天休息日或許能讓教師有意願留在學校。據悉,除了奧克拉荷馬州,愛達荷州(State of Idaho)、科羅拉多州(State of Colorado)、奧勒岡州(State of Oregon)等地也有愈來愈多學校實施週休三日。

川普日前提出的預算案大砍社會福利,其中包含貧困州的教育補貼費用,一些減稅方案也將使年度稅收減少數億美元,許多州的教育經費益發不足。有居民表示,每週只上四天課的決定是讓孩子失去教育,對此深表擔憂。

(中時電子報)