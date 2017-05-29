經費短缺 美多所學校為省錢週休三日

美國多所學校因經費短缺採取週休三日，川普日前提出的預算案大砍教育預算，恐讓貧困州的學校經營上更困難。（圖／取自本報系資料照）

美國南部與中西部一些州份由於經費短缺，為了省錢，不少學校每週休息三天，加上川普政府甫公布的預算案中，教育部經費被刪減了百分之十三，恐讓更多財政貧困的學校面臨更嚴峻考驗。

據《聯合報》報導，《華盛頓郵報》指出，由於教育經費不斷縮減，奧克拉荷馬州（State of Oklahoma）多所學校為了省錢，決定每週只上課四天，513個學區中已有96個學區如此運作，其他學區尚在觀望是否跟進。

減少上課日數，不僅是為降低學校營運成本，也是為了吸引老師，因當地中小學的教師工作薪水很低，多一天休息日或許能讓教師有意願留在學校。據悉，除了奧克拉荷馬州，愛達荷州（State of Idaho）、科羅拉多州（State of Colorado）、奧勒岡州（State of Oregon）等地也有愈來愈多學校實施週休三日。

川普日前提出的預算案大砍社會福利，其中包含貧困州的教育補貼費用，一些減稅方案也將使年度稅收減少數億美元，許多州的教育經費益發不足。有居民表示，每週只上四天課的決定是讓孩子失去教育，對此深表擔憂。

(中時電子報)