梅雨季是產卵好時機！動物園「台北赤蛙」傳喜訊
有更多可愛小寶寶囉！台北市立動物園在市府預算及動物認養計畫支持下，研究團隊及保育員透過溫度調控、降雨刺激、營養補強等技術，順利啟動台北赤蛙的繁殖行為。
每年梅雨季節氣溫悶熱、持續細雨綿綿的日子，但卻是野外台北赤蛙族群蠢蠢欲動、逐漸進入繁殖期的重要時刻。今年圈養的台北赤蛙族群在產卵量、孵化率都有所提升，第一批蝌蚪也已逐漸變態，為台北赤蛙的後續野放，增添新希望。
由於棲地破碎化與化學農藥、肥料的大量運用，野外已經很難看到背部帶有黃綠色、像是穿上特殊吊帶的台北赤蛙蹤跡。為了使美麗的台北赤蛙能在野外永續存活，台北市立動物園除了努力推廣保育理念外，更在台北市政府及動物認養計畫的支持下，自2014年起正式啟動保育繁殖技術，期望圈養族群穩定後，在適宜的時間讓牠們重行回到大自然的懷抱。
每年梅雨季節氣溫悶熱、持續細雨綿綿的日子，上班族偶爾備感焦慮，但卻是野外台北赤蛙族群蠢蠢欲動、逐漸進入繁殖期的重要時刻。動物園保育員配合研究團隊，針對圈養台北赤蛙的飼養箱，精準調控溫度及降雨變化，3月起就發現有個體陸續產卵，目前第一批蝌蚪也已經逐漸進入變態階段。
台北赤蛙體型瘦長，屬於小型蛙類，雌性成蛙身長約為4cm，雄性成蛙約為3cm。母蛙體型較大，且產卵前肚子中究竟有多少卵正在發育才容易見真章，保育員因此拍下大腹便便的台北赤蛙，但由於實在是太「豐腴」了，還一度擔心是不是吃太好導致過度「發福」。幸好最後順利產卵，並且突破紀錄，一次下了將近1001顆卵，孵化率也高達89.9%。
在照養技術及研究成果不斷精進下，今年台北赤蛙的產卵量及孵化率都遠比往年高。去年母蛙平均生1~2批卵，今年提高為1~3批，同時去年沒產卵的個體，今天也紛紛「順產」。漸入佳境的台北赤蛙圈養族群，也為域內保育及野放之路再燃起一份希望。
台北市立動物園在台北赤蛙的保育、研究及教育推廣上將持續努力，期望圈養繁殖的台北赤蛙族群，很快就能返回原棲息地，再現美麗風華。
(中時電子報)
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