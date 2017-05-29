毀日據狛犬雕像 李承龍早有預告

李承龍預告砸毀石狛犬雕像行動。(圖/李承龍臉書)

前台北市議員李承龍昨(28)日晚間持鐵錘砸毀北市北投區逸仙國小校門口的2隻有百年歷史的石狛犬雕像，隨即被據報趕來的警方逮捕。李承龍此舉早在22日在其臉書預告行動：上次綠營送我一罐油漆，我回贈五罐(已完成)；還要打斷「狗腿子」(這部分還沒完成)，等我「喉嚨」可以說話時就動手。果真，在昨晚砸毀北投逸仙國小石狛犬雕像，清理代表日據時代的圖騰。

李承龍22日貼文指出，「公開、公平、公正，禮尚往來」，對中華道統捍衛隊宣傳車遭惡意潑灑綠漆，他絕不讓綠營吃虧，「即使..你只送我一瓶油漆罐」，他「依然感恩在心加倍奉還..外加利息(狗腿子)」。北投逸仙國小石狛犬雕像就在昨晚遭他鐵錘伺候。手法過程與李承龍破壞烏山頭水庫的八田與一銅像雷同，藉此表達對民進黨意識型態執政之不滿及抗議！

(中時電子報)