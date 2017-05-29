喝完咖啡為何會口臭? (達志影像/shutterstock提供)

許多人一天要喝上幾杯咖啡，但每次喝完咖啡總是有口氣不好的困擾嗎，那為何咖啡會讓你的口氣這麼難聞呢？

首先要了解到，其實大多數的口臭，基本上都遵循一條原則，那就是吸入的液體或食物的氣味越強烈，其對呼吸作用效果越強，這也解釋了為什麼吃完洋蔥或者大蒜會讓你口有異味。

因此你喝的咖啡的種類，就會對你口氣產生影響，像濃縮咖啡就會給你帶來強效咖啡口氣。另外咖啡由於富含咖啡因，所以會引起口乾舌燥，讓口腔中的唾液不足，進而為細菌和真菌提供了有利的繁殖條件，最後讓你口氣難聞。

最後你在咖啡中放的其他東西，如奶油、牛奶，甚至人工奶精，到頭來都會使你口腔中的細菌過度生長。而想喝咖啡又不想要有壞口氣，可以試試淡咖啡，如果還是想喝濃咖啡，那就只好喝完勤刷牙漱口了。

(中時電子報)