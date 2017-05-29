NBA》詹皇感嘆曾經是好友 如今他卻變陌生人

騎士隊詹姆斯(左)感嘆曾經與杜蘭特是好友，兩人如今卻變成陌生人。(美聯社資料照)

人生最痛苦的是莫過於曾經是好友，如今卻變成陌生人。「小皇帝」詹姆斯自爆曾與杜蘭特是非常要好的朋友，沒想到杜蘭特在2014年拿到例行賽MVP之後就主動疏離了他。

根據美媒報導，2011年NBA陷入封館危機，當時詹姆斯與杜蘭特一起訓練，2012年倫敦奧運結束後兩人又攜手練習，彼此間建立起友好關係。

詹姆斯表示，「這一切都在2014年他拿到MVP後起了變化，感覺到他刻意遠離我，也或許是他自認夠優秀，所以不再需要我，也不願和我說話了吧！」

兩人將在相隔5年之後再次於總冠軍系列賽碰頭，詹姆斯說，如今的他已是非常危險的人物，當你碰到一位擁有絕佳天賦的人，一不小心就會萬劫不復。

(中時電子報)