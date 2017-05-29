《吃吃》是《康熙》Ending 蔡康永曝小S「失業」

蔡康永曝《康熙》停播後，小S等同「失業」。(圖／本報系資料照)

由蔡康永執導、小S主演的電影《吃吃的愛》27日上映，票房開紅盤，近日蔡康永接受《鳳凰娛樂》專訪透露，這部片是《康熙來了》的最後Ending，他也爆小S在節目停播後，根本無所事事，等同「失業」。

蔡康永表示這部電影不是計劃中也不是玩票，是剛好有電影公司邀約，並有足夠資源，才產生的一個故事，他認為每個人受到挫折，另一時空會相對得到補償，在這個人生被打敗，如果在別的人生能還手，心裡似乎可以好過點，所以電影中才有兩個時空的故事。

而針對大家都說《吃吃的愛》是《康熙來了》的最後Ending，他也認為這是對的，「這次如果能夠把S逼上女演員之路，相信其他認可她表現的導演可能會搶著用她，那S可以忙的事情就更多」，他也透露《康熙》停播後，沒想到她真的進入無所事事狀態。

「講好聽一點叫做畢業，講難聽一點叫失業」，他認為小S閒下來後，還有很多事可以忙，結果竟然看到她在直播煮菜、穿睡衣走來走去，讓他想說發生什麼事，好在電影很快開拍，她又有任務，後來《姐姐好餓》第2季開播，她就恢復工作節奏。

蔡康永也表示他和小S當朋友的方式，就是沒有變成死黨，「她柴米油鹽或喜怒哀樂的事，不到最後關頭都不會來告訴我，因為她知道我是她最後一道牆壁，如果隨便用掉，還要找別的牆壁來哭」，所以當她碰到無法面對或解決的事，他才會再去陪她。

(中時電子報)