前妻結新歡 醋男砍死科大助理教授

龍姓兇嫌。（柯宗緯翻攝）

私立科大助理教授楊秉蒼遭砍殺。（柯宗緯翻攝）

龍姓兇嫌。（柯宗緯翻攝）

高雄美甲店驚傳凶殺案。（柯宗緯攝）

高雄美甲店驚傳凶殺案。（柯宗緯攝）

凶嫌駕駛黑色轎車犯案。（柯宗緯攝）

高雄市三民區今早驚傳一起情殺案！46歲凶嫌龍震鴻不滿26歲越南籍前妻裴姓女子與他藕斷絲連，且向他陸續借貸10多萬，未料竟另結新歡，讓他面子掛不住。今晨近6時許，駕駛黑色汽車前往裴女經營的美甲店，向裴女與其46歲現任男友、某私立科大助理教授楊秉蒼興師問罪，雙方發生激烈口角，龍嫌憤而持預藏料理刀朝兩人砍殺，造成楊男重傷身亡，裴女重傷送醫搶救中。

這起命案發生在三民區鼎金中街，早上近6時，街坊聽聞「救命！」趕緊報警。警方到場時，龍嫌待坐在地板、不發一與，凶刀在一旁，他向警方坦言「人是我殺的！」因不滿前妻與楊男在一起，一時醋勁大發才鑄成大錯。

擔任資源回收廠駕駛的龍嫌，早上6時20分許開車到美甲店，狂按門鈴20多分鐘，裴女下樓查看，發現前夫在外頭大呼小叫，龍嫌質問裴女為何與他離婚後藕斷絲連，陸續借10多萬，後來竟移情別戀愛上楊男。

雙方口角衝突中，裴女不斷維護男友，龍嫌惱羞成怒，從背包拿出預藏的料理刀，朝兩人頸部等身體砍殺，造成楊男頸部、左胸嚴重刀傷，因失血過多，當場失去生命跡象，送醫後7時50分宣告不治。

裴女則全身多處刀傷，上半身撕裂傷，意識模糊，目前重傷緊急搶救當中。龍嫌在行凶過程與被害人拉扯，造成左手掌有刀傷，但無大礙，警方將待他情緒平穩，進行訊問，瞭解整起凶殺案經過、原因。

據悉，龍嫌與裴女離婚1年多，裴女後來結識楊男，並在楊男名下的房子開立美甲店，但對左右鄰居均稱兩人是夫妻關係，鄰居不疑有他，甚至以為楊男與前妻生下的10歲國小兒子，也是兩人所生的；事發當時楊男兒子在樓上睡覺，是否有目擊過程不得而知，但警方到場時他在床上滿臉驚恐，嚇到說不出話來。

針對楊男慘遭殺害，他所任教的科技大學緊急啟動校安系統及輔導機制；校方指出，楊秉蒼的專長在營建管理及施工，他不僅出書教工程監造，也熱中培育人才，除是學校技術及育成組長，也擔任行政院專案訓練班師資多年。

校方說，楊秉蒼本身是工程師，1999年到校後從講師做起，2003年升任助理教授迄今，教書18年，他個性謙和有禮，與同事相處融洽，廣受學生愛戴，沒想到傳出不幸消息，讓大家感到震驚和不捨。

(中時)