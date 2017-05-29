NBA》帶小弟看演唱會 歌迷高喊他MVP
距離總冠軍系列賽開打日還有5天，騎士頭號球星詹姆斯帶著隊友去看演唱會放鬆心情，沒想到他的到來卻讓演唱會變了調，突然有人在演唱會當中高喊「詹姆斯MVP！MVP！」
根據《露天看台》報導，為了讓隊友們的情緒不再那麼緊繃，詹姆斯帶著崔斯坦湯普生、J.R史密斯兩位小弟去欣賞嘻哈歌手「未來小子」在克里夫蘭的演唱會，隨著音樂節奏響起，詹姆斯等三人也跟著擺動著身體，看起來非常享受這段歡樂時光。
然而，不少眼尖的球迷認出當時身穿白色T恤，反帶棒球帽的詹姆斯，多次在演唱會途中高喊MVP向詹姆斯致敬，幸好詹皇與不少演藝人員交好，才沒有搶了未來小子的風采。
(中時電子報)
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