港昔日玉女紅星 驚認出櫃愛女人

90年代香港玉女紅星黎明詩，不僅認了婚變，同時還出櫃表明現正跟女性密友交往中。(取材自東網on.cc)

90年代香港除了出現「四大天王」外，也出現過不少玉女偶像，黎明詩便是其中之一，她演藝事業擴及唱片及電影圈，在90年代風雲一時，然1998年她和銀行高層Eric Fung結婚後，便毅然淡出娛樂圈，多年來生活過得相當低調，沒想到近來她受邀擔任歌唱比賽評審，不但鬆口婚變，還「出櫃」認了跟女人戀愛ing。

昨(5/28) 黎明詩現身擔任歌唱比賽評審，據東網on.cc報導，之前有報導提到今年52歲的她，疑似跟女性密友Kelly過從甚密，媒體趁機會問她，是否支持同性戀？她回答相當支持，表示身旁很多朋友都是，「最要緊是2人喜歡就好」，而關於她與女性密友的關係，被傳已在朋友圈公開，黎明詩態度相當大方，坦言雖未公開講，但算是如此，目前關係剛開始而已，希望能好好走久一點，等同出櫃認愛女人。

黎明詩也表示，跟Kelly是從做朋友開始的，彼此相處得很好，最近才演變成交往關係，但沒有同居也暫不打算結婚，在Kelly之前，她並未跟女性交往過，這是第一次，至於和老公的關係，黎明詩透露兩人早在2004年即協議分居，目前雖還沒正式離婚，但對現在的生活狀態感到滿意，直呼開心才是最重要的，也有興趣想復出唱歌。

(中時電子報)