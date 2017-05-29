NBA》年薪700萬美元 他竟然欠錢不還？
年薪700萬美元的騎士總教練泰隆盧竟然是欠錢不還的人？勇士助理教練麥克布朗在受訪時回憶起過往一段趣事，「泰隆盧在菜鳥球季的時候曾和我打賭投籃比賽，結果他輸了100美元，至今都沒有給。」
騎士與勇士連續3季在總冠軍系列賽碰頭，前兩季雙方各摘下1座總冠軍，除了兩隊球員間的備戰、放話與較勁外，現在連教練也相互掰起手腕來了。
對於麥克布朗的諷刺，泰隆盧回應，「沒錯，我的確在新人球季的時候欠他100美元，好幾次拿錢給他，他總是不收，或許他認為這樣就可以一直說我欠他錢吧！即便如此，他是個好人。」
(中時電子報)
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